Wet-Hillen weg ondanks fel verzet oppositie

Een Kamermeerderheid van de vier regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en oppositiepartij GroenLinks - goed voor 87 stemmen - vindt dat huiseigenaren met een (bijna) afgeloste hypotheek niet meer anders behandeld hoeven te worden dan andere woningbezitters. De wet-Hillen moest het aflossen stimuleren, maar die prikkel is niet meer nodig. Om de gevolgen van het schrappen te verzachten, is besloten de afbouw over dertig jaar uit te smeren.



Oppositiepartijen vinden dat de coalitie daarmee 'de regels tijdens het spel veranderen', en probeerden de afgelopen weken tevergeefs de 'aflosboete' te voorkomen. Martin van Rooijen (50Plus) en Edgar Mulder (PVV) probeerden het debat dinsdag met een zogeheten 'filibuster' te rekken zodat er vandaag niet over gestemd had kunnen worden. Ze vroegen bij elkaar 35 uur spreektijd aan, maar wisten die uiteindelijk niet te vullen, waardoor de stemming vandaag niet in gevaar kwam.