Wet tegen wraakporno ‘gaat tegenvallen’

In de wet staat namelijk dat de dader ‘moet hebben geweten’ dat het beeldmateriaal ‘onrechtmatig’ verkregen is. Daarmee ligt de drempel te hoog, omdat het de formulering mist dat de dader het ‘redelijkerwijs kon vermoeden’, zegt de Raad. Ook staat in het wetsvoorstel dat de dader de bedoeling had het slachtoffer te raken door de beelden te verspreiden, maar volgens de rechters is dat bewijs in de praktijk ‘lastig te leveren’. Daaraan zou Grapperhaus dus moeten toevoegen dat de dader ‘redelijkerwijs’ zou kunnen weten dat hij het slachtoffer zou benadelen door de beelden te verspreiden.