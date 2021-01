Wie mag toch naar buiten tijdens avondklok? Hulpdiensten, mensen met hond en talkshowgasten krijgen vrijbrief

REGELS AVONDKLOKAls het parlement akkoord gaat, is het vanaf komend weekeinde verboden om tussen half negen 's avonds en half vijf ‘s ochtends naar buiten te gaan. Uitzonderingen zijn er ook: bij medische noodgevallen, voor het uitlaten van de hond of werk mogen mensen naar buiten. Ook talkshowgasten kunnen een vrijbrief krijgen.

Om toch naar buiten te kunnen moet je straks een formulier invullen (de zogenoemde Eigen Verklaring die later nog op de Rijksoverheids-site beschikbaar komt) en - in geval van werk - ook een verklaring van de werkgever kunnen tonen. ,,De werkgever bepaalt wat noodzakelijk is. Die stelt de verklaring op voor de periode dat personeel voor werk naar buiten moet.” De regels zijn afgestemd met politie en OM, op overtreding van de avondklok komt een boete van 95 euro te staan.

De Tweede Kamer moet nog instemmen met het straatverbod in de avond en nacht (het debat daarover is morgen), maar het kabinet denkt dat het nodig is om het coronavirus verder te bedwingen. De avondklok zou de reproductiewaarde met 8 tot 13 procent kunnen drukken. In een brief aan de Kamer beschrijft de regering de regels.

Naar buiten mag je alleen

-Voor werk

-Voor medische hulp aan mens of dier

-Voor een noodzakelijke reis naar of van het buitenland

-Voor een uitvaart

-Voor een rechtszitting of -procedure

-Voor (reeds) geplande examens

-Ook gasten van een live avondprogramma mogen naar buiten, als ze beschikken over een uitnodiging van de omroep

Bij de persconferentie kreeg premier Mark Rutte vanmiddag de vraag waarom avondgasten van talkshows zo prominent op de lijst staan, waarop hij grapte: ,,Zodat de heer Gommers kan blijven gaan.” Maar volgens de premier is het belangrijk dat deskundigen informatie kunnen blijven geven.

Wie toch naar buiten wil, moet straks dus het formulier ‘Eigen verklaring’ meenemen, plus een werkgeversverklaring als het om beroepsmatige uitzonderingen gaat. Die formulieren worden op de overheidssites geplaatst zodra de maatregel definitief wordt.

In sommige gevallen is een formulier niet nodig. Opsporingsambtenaren en medewerkers van hulpdiensten kunnen gewoon naar buiten, dat mag ook voor het aangelijnd uitlaten van de hond. Dak- en thuislozen vormen ook een uitzondering, en bij ‘dringende medische omstandigheden’ wordt ook geen boete uitgeschreven. Rutte hoopt en vermoedt niet dat mensen nu massaal op zoek gaan naar ‘een leenhond’ om onder het straatverbod uit te komen. Dat is precies niet de bedoeling, zei de premier.



Volledig scherm © Marc Baert