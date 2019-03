Wie of wat is toch die Uil van Minerva?

Segers verwacht geen vaste gedoogpart­ner

11:45 De ChristenUnie verwacht niet dat het kabinet-Rutte III een vaste gedoogpartner gaat zoeken om zich verzekerd te weten van een meerderheid in de Eerste Kamer. ,,We gaan per wetsvoorstel zoeken naar breed draagvlak’’, zei partijleider Gert-Jan Segers na het aansnijden van een slagroomtaart. De ChristenUnie is de enige coalitiepartij die gisteren wist te winnen.