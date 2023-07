Wie volgt Rutte op bij de VVD? Dijkhoff en Yesilgöz gooien hoge ogen

Debat over val LIVE I VVD komt nog deze week met één kandidaat-lijsttrek­ker

Nog voor een fel debat over de kabinetsval kon beginnen, heeft VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte aangekondigd de politiek te gaan verlaten. Het debat komt daardoor in een ander daglicht te staan. Partijen vliegen elkaar in de haren, na het aangekondigde vertrek. Partijen vallen VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans hard aan op de val van het kabinet om asielbeleid. De partijtop van de VVD komt nog deze week met een kandidaat-lijsttrekker. Als er mensen zijn die zich tegenkandidaat stellen, dan volgt er een lijsttrekkersverkiezing.