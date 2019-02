Wiebes: Fout energienota heeft waarschijnlijk weinig gevolgen voor koopkracht

De regeringspartijen laten nog niet het achterste van hun tong zien over wat er nu moet gebeuren. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff benadrukt dat hij ‘geen geld in zijn zak heeft zitten om nu iets te doen voor de burger’. Wel zegt hij enorm te balen van de gemaakte fout. ,,Dit zijn modellen op basis waarvan wij beslissingen moeten nemen. Dan moeten daar geen achterhaalde cijfers in zitten.’’



Ook CDA-leider Sybrand Buma wil nog niet vooruit lopen op een reparatie van de koopkracht voor burgers. ,,Eerst moeten de feiten op tafel. Hoe hoog wordt de energierekening nou dit jaar? Pas daarna moeten we het hebben over de consequenties. maar de mensen hebben wel recht op zekerheid.’’



D66-fractievoorzitter Rob Jetten wil wel dat de energiebelasting voor huishoudens en kleine ondernemers wordt verlaagd. ,,Maar dat zal niet meer dit jaar kunnen,. We hebben al lastenverlichting gegeven via de loonbelasting.’’



Dijkhoff wijst er wel op dat de gemaakte fout de komende gesprekken over het Klimaatakkoord nu ‘alleen maar ingewikkelder worden’. ,,We willen al niet dat huishoudens er te veel voor moeten opdraaien. En nu staan we met 1-0 achter.’’