Wiebes: klimaatmaatregelen niet definitief, zo nodig bijsturen

,,Mensen denken te veel dat alles meteen definitief is. Dit land wordt geregeerd. En als dingen anders lopen, stuur je bij’’, aldus Wiebes bij aanvang van de wekelijkse ministerraad vanmorgen. De plannen moeten nog worden doorgerekend door het Centraal Planbureau (CPB). De uitkomst daarvan wordt eind februari verwacht.



Volgens Wiebes zijn de klimaatafspraken uit het regeerakkoord ‘in beton gegoten’. ,,Maar we hebben niet in beton gegoten dat we mensen gaan overvallen. We moeten zorgen dat het netjes gaat, dat mensen mee kunnen komen. We moeten mensen helpen. We moeten helder zijn. En dat is in het begin allemaal even wennen. We zullen het allemaal moeten leren. Het zal wel even oefenen zijn.’’



De plannen worden vanmiddag gepresenteerd door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad. Diverse maatschappelijke organisaties (waaronder klimaatorganisaties, FNV en ondernemersorganisaties) hebben de afgelopen maanden met de overheid en het bedrijfsleven via zogeheten milieutafels overlegd over de te nemen maatregelen om de klimaatdoelen te halen. Het is de bedoeling dat door de voorstellen in het klimaatakkoord de uitstoot van broeikasgassen in 2030 minimaal 49 procent minder is dan in 1990.