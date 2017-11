Wiebes niet tegen proefboring Schiermonnikoog

Baudet ontevreden over Nederlandse vlag in Kamer: 'Ma­du­ro­dam-ge­doe'

14 november Thierry Baudet is bepaald niet enthousiast over de Nederlandse vlag die vanaf vandaag in de vergaderzaal van de Tweede Kamer staat. De vlag is volgens de voorman van Forum voor Democratie veel te klein. Hij spreekt van 'Madurodam-gedoe'.