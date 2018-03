Man springt van tribune in Tweede Kamer

Het incident gebeurde tijdens een inbreng van VVD-Kamerlid Arno Rutte. De Kamer vergaderde op dat moment over georganiseerde criminaliteit. Op beelden is een klap te horen en gegil van mensen. Rutte houdt geschrokken zijn hand voor z'n mond.



De vergadering is voor de rest van de dag stilgelegd en de vergaderzaal van de Kamer is ontruimd. De livestream vanuit de zaal is stopgezet. Ooggetuigen worden ergens anders in het gebouw opgevangen. Kamervoorzitter Khadija Arib kan niks zeggen over wat er gebeurd is of hoe het met de man is. ,,Het was een zeer naar incident. Duidelijk is wel dat hij nog in leven is. Kamerleden kwamen direct in actie, wat mogelijk zijn leven heeft gered, benadrukt ook Arib. ,,Door zeer lovenswaardig optreden van verschillende personen die in de zaal aanwezig waren, is erger voorkomen.”