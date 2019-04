Wilders-beveiliger voor de rechter: ‘Hij deed slechts stoer’

Voormalig politieagent Faris K. verschijnt vandaag voor de rechter omdat hij in 2017 de woonplaats, de beveiliging en details over het vervoer van Geert Wilders heeft doorgespeeld aan bekenden van hem. Het OM komt vandaag met de strafeis tegen K. Verslaggever Tobias den Hartog is aanwezig in de rechtbank in Den Haag. Zijn tweets zijn onderaan dit artikel te volgen.

De 37-jarige K. was onderdeel van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), het speciale team dat de zwaar bedreigde Wilders moet beschermen. K. deed verkenningen, zogenoemde omgevingsscans, voor de PVV-leider. Hoewel dat eliteteam hun werk geheim moet houden, sprak K. erover met drie mensen, waaronder zijn vriendin.

Ook zou K. informatie hebben gedeeld over het bezoek aan Nederland van één van de dochters van Barack Obama, die toen nog president van de VS was. Hij wordt bovendien verdacht van schending van het ambtsgeheim, omdat hij in politiesystemen keek voor privédoeleinden. Zijn arrestatie zette de campagne voor de Tweede Kamer op zijn kop: Wilders legde zelfs zijn activiteiten stil.

Volgens zijn advocaat deed K. ‘enkel stoer tegen vriendinnen’.

Broer

Opvallend genoeg was K. ook al in 2008 veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur omdat hij zijn ambtsgeheim had geschonden. Hij werkte toen voor de politie in Utrecht. Niettemin kon hij na een screening doorstromen naar het Iris-team dat Wilders beveiligt.

Ook zijn broer, Mo K., werd weggestuurd bij de politie vanwege eenzelfde soort vergrijp. Hij gaf tegen betaling kentekengegevens door aan anderen en werd daarop in september 2007 op non-actief gesteld bij de politie. Dat jaar werd hij betrapt nadat was gebleken dat hij zelfs informatie uit een moordonderzoek deelde met drie bekenden. Dat bleek toen uit informatie die was binnengekomen bij de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE). Hierna begon de politie zijn telefoon af te luisteren.

Het OM maakt vandaag de strafeis tegen K. bekend. De inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank in Den Haag duurt de hele dag en begint om 09.00 uur. Verslaggever Tobias den Hartog doet live verslag via Twitter. Zijn tweets zijn hier onder te volgen.