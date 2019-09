Wilders doet aangifte tegen OM’ers om ‘valsheid in geschrifte’ bij minder-Marokkanenproces

Dat heeft de PVV-leider zojuist laten weten. Volgens Wilders hebben zowel de officier van justitie in de eerdere zaak bij de rechtbank, als de twee advocaten-generaal die zijn hoger beroep behandelen, gelogen over welke bemoeienis er was met de zaak vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid.



,,Het OM en alle andere betrokkenen (ambtenaren en politici) die een rol hebben gespeeld bij mijn politieke vervolging kunnen hun borst natmaken. Ze kunnen zich opmaken voor een serie aangiften en procedures, strafrechtelijk en mogelijk civiel,’’ schrijft Wilders in een toelichting.



Hij verwijt de aanklagers ‘valsheid in geschrifte’. Het gaat om officier van justitie Wouter Bos die besloot Wilders te vervolgen. Net als de twee zogenoemde advocaten-generaal Birgit van Roessel en Gerard Sta, die het proces nu behandelen.