Wilders hoopt dat Rutte bijdraait: ‘Anders gijzelt links hem straks’

Live in gesprek met lijsttrek­kers Eerdmans (JA21) en Baudet (FVD): stel nu je vraag

8:43 Vandaag komt Joost Eerdmans (JA21) langs in onze verkiezingsstudio in Rotterdam. Van 16.00 tot 17.00 uur gaat hij live met lezers in gesprek over de komende Tweede Kamerverkiezingen. Stel nu je vraag en doe mee via onze interactieve livestream.