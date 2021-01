Wilders komt met PVV-kieslijst op dag val kabinet

Blok belt met Amerikaan­se ambassa­deur: ‘Opruiing moet stoppen’

7 januari Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zegt dat de verkiezingsuitslag in de VS moet worden ‘gerespecteerd’. Ook wil hij dat de ‘opruiing stopt’. Hij heeft daarover gesproken met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra.