Wilders presenteert noodwet voor stikstofproblemen

Minister: 200.000 euro is ‘klein bedrag’ voor nieuw logo

8 november Het kabinet heeft een nieuw logo laten ontwerpen voor de promotie van Nederland in het buitenland, waarbij het woordje ‘Holland’ is vervangen door ‘Netherlands’. Kosten: 200.000 euro. Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is er blij mee.