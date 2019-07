Wilders-proces: het woord is aan de aanklagers

Waar de behandeling van de feiten, het bespreken van Wilders’ uitspraken, in luttele minuten werd afgewerkt, neemt het OM langer de tijd. Het verwacht zowel vandaag als morgen aan het woord te zijn over waarom het vindt dat Wilders de wet overtrad. Naar verwachting komt dan morgen, aan het einde van de dag, de strafeis tegen de PVV-leider. Hij en zijn advocaat Geert-Jan Knoops reageren overigens pas in september. Wilders is zelf aanwezig, laat hij via Twitter weten. Ook stuurt hij vandaag een brief en een boek aan alle Kamerleden om het belang van meningsuiting te benadrukken.

Boete

Met zijn uitspraken heeft Wilders ‘bewust een groep mensen op basis van hun afkomst in de hoek gezet en discriminatie van die groep aangewakkerd’, vond het OM destijds. ,,In het eerste geval lijkt het een ‘slip of the tongue’, maar Wilders’ speech in de Haagse kroeg is van tevoren goed doordacht en zorgvuldig opgebouwd. Het publiek was op voorhand geïnstrueerd wat het moest antwoorden op de drie vragen die Wilders zou stellen,’’ aldus het OM, wijzend op de vraag van Wilders of het publiek meer of minder Marokkanen in de stad wilde.