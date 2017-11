Wilders roept op tot massademonstraties na verbod 'islamsafari'

Wilders en Dewinter gaan in beroep tegen hun toegangsverbod in Molenbeek en delen van Brussel. Ze noemen de burgemeesters van Molenbeek en Brussel 'islamcollaborateurs die plat op hun knieën gaan voor het moslimfundamentalisme'.



,,Molenbeek is daarmee officieel de eerste islamitische no go zone geworden in ons eigen land", aldus Dewinter. Volgens Wilders is het nog nooit vertoond dat gekozen volksvertegenwoordigers geen toegang hadden tot hun eigen grondgebied. ,,Dat komt door een politieke elite die capituleert. Moslims reizen makkelijker dan gekozen volksvertegenwoordigers, die met arrestatie worden bedreigd als ze hun eigen grondgebied of dat in een buurland willen bezoeken."



Dewinter gaat vanmiddag om half drie alsnog naar de grens met Molenbeek om door een gerechtsdeurwaarder te laten vastleggen dat hij niet welkom is. Hij heeft dat bewijs nodig voor zijn beroep bij de Raad van State. Wilders vergezelt hem daarbij niet, 'omdat dit voor mij (als buitenlander, red.) ingewikkelder ligt'.



Wilders en Dewinter benadrukken niet te hebben willen provoceren met hun bezoek. De twee hadden wel twee persmomenten gepland, waaronder een bij de grote moskee in Brussel, rond gebedstijd. Dat was uiteindelijk een van de redenen voor de Brusselse burgemeester om het bezoek te verbieden: ,,We tolereren geen racistische haatboodschap."