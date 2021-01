Wilders wil het leger in de straten, het kabinet voelt er niets voor

In een debat in de Tweede Kamer onderstreepte Wilders zijn pleidooi nog eens. ,,Wat we hebben gezien de afgelopen dagen is met geen pen te beschrijven. Nederlandse buurten leken wel oorlogsgebieden. Niemand snapt dat het kabinet dit drie dagen lang uit de hand heeft laten lopen. De politie doet geweldig werk, maar iedereen ziet dat er versterking nodig is.”



Het kabinet voelt er echter weinig voor. Ministers en premier Mark Rutte spraken van ronduit ‘crimineel gedrag', maar denken dat de politie dit wel aan kan. In een brief aan de Tweede Kamer schreef minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vanmorgen nog dat het leger alleen in beeld komt als het politieapparaat is ‘uitgeput', maar dat hiervan nog geen sprake is.



Evenmin zou het leger er erg geschikt voor zijn, denkt hij. ,,Bij inzet zal rekening moeten worden gehouden met het feit dat een groot deel van de (..) krijgsmacht niet getraind en uitgerust is voor openbare orde handhaving in vredestijd.”



Wel leunt de politie een beetje op de Koninklijke Marechaussee (KMar) en enkele delen van het leger voor ‘specialistische ondersteuning', zoals de inzet van drones, camera’s of bij logistieke kennis. ,,Zoals bijvoorbeeld bij de boerenprotesten van vorig jaar", aldus Grapperhaus.