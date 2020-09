Woedende reacties op voetbalfeest Tilburg: ‘Dit zet alles weer op achterstand’

,,Als je dit doet, moet je meteen klaarstaan om te handhaven als mensen zich niet aan de 1,5 meterregel houden’’, zegt VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff, die naar eigen zeggen ‘een beetje moedeloos’ werd toen hij de beelden van het voetbalfeest zag. ,,Het is niet juni, dat het aantal besmettingen heel klein is en dat je kunt experimenteren. Er zijn al regio’s in Nederland met extra maatregelen en andere regio’s koersen daar op af. Zo gaat het niet lukken om corona eronder te houden’’, aldus Dijkhoff op Radio 1.



Hij snapt niets van het besluit van de Tilburgse VVD-burgemeester Weterings om toestemming te geven voor het voetbalfeest. De burgemeester vreesde dat Willem II-supporters anders op verschillende plekken in de stad zouden samenkomen. ,,Door ze op een plein samen naar de wedstrijd te laten kijken, valt het allemaal beter te controleren en te handhaven’’, zei Weterings, die over een ‘bewuste keuze’ sprak.



Hubert Bruls, voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad van burgemeesters, zegt dat het voor een burgemeester soms moeilijk is om in te grijpen. ,,Ik denk dat de bijeenkomst heel snel is ontstaan en dat de supporters dit onder elkaar bewust hebben opgezocht. Dan is het moeilijk om op tijd te reageren.”



Weterings benadrukt in een reactie dat de opzet goed was ‘om hen de gelegenheid te geven feest te vieren’. ,,We kennen onze supporters. Zij gingen sowieso samen ergens dit feest vieren”, zegt hij in een interview met deze site. ,,Ik heb regels gesteld voor deze groep. Die zijn niet nageleefd en dat is verwerpelijk. In overleg met justitie en politie heb ik deze beslissing gemaakt. Ingrijpen had de situatie doen escaleren.”