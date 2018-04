Woonplek van kwetsbare kinderen komt in de knel

Meerdere ouderinitiatieven vragen zich in gesprekken met de onderzoekers hardop af of zij over een paar jaar nog wel bestaan. Ze proberen wanhopig om een extra centje binnen te halen door fondsen te werven of de gemeenschappelijke ruimte te verhuren.



,,De conclusies kloppen helaas", zegt pgb-belangenorganisatie Per Saldo over het rapport. ,,De ene gemeente gaat ruimhartiger om met ouderinitiatieven dan de ander. Het is van de gekke dat deze initiatieven onmogelijk worden gemaakt door lokale politieke belangen en een gebrek aan kennis bij gemeenten."



Zorgminister Hugo de Jonge erkent dat ouderinitiatieven een goed alternatief kunnen zijn voor thuis of een instelling wonen. ,,De suggesties uit dit onderzoek neem ik ter harte. Het moet duidelijk zijn aan welke eisen een ouderinitiatief moet voldoen om financiële ondersteuning te kunnen krijgen. Ik ga daarom binnenkort met gemeenten en Per Saldo hierover verder in gesprek.”