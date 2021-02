Wopke Hoekstra rijdt scheve schaats in gesloten Thialf

Hoekstra plaatste vandaag een foto van zichzelf en Kramer op de ijsbaan. ,,Juist in deze tijd is het belangrijk dat we voldoende blijven bewegen”, zo staat er te lezen in het bijschrift. Rondjes rijden in de Friese schaatstempel is voor gewone recreanten echter al twee maanden niet mogelijk.

Boos

Scheve schaats

Hoekstra is niet de eerste CDA’er die kritiek krijgt vanwege het toepassen van de coronaregels. Minister van Justitie Ferd Grapperhaus moest diep door het stof toen was gebleken dat hij tijdens zijn huwelijksfeest zijn schoonmoeder had omhelsd en zich niet aan de 1,5 meterregels had gehouden. Ook CDA-minister van Defensie Ank Bijleveld kreeg kritiek nadat ze op kerstavond fysiek aanwezig was bij een kerkdienst. Collega Grapperhaus had daarvoor nog gezegd dat het 'niet uit te leggen’ was als mensen ondanks corona naar de kerk zouden gaan.