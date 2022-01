Yeşilgöz en Wilders hadden ‘goed gesprek’ na tweet over Turkse afkomst minister

De minister beaamt dat en bedankt Wilders. Wat er precies is besproken, is niet bekend. Een woordvoerder van de minister kan ook niet zeggen of Wilders excuses heeft gemaakt. De twee zouden afgelopen week spreken, maar dat ging niet door vanwege een debat waarbij Yeşilgöz aanwezig moest zijn.



Wilders schreef op 30 december vorig jaar op Twitter: ‘Een VVD-er van Turkse afkomst op Justitie. En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen’. Het bericht leidde tot grote woede vanuit de rest van de Kamer.



Het was tot dusver nog niet van een gesprek gekomen, mede omdat Wilders niet reageerde op telefoontjes of appjes, zei Yeşilgöz bijna twee weken na de tweet. Sindsdien had ze niets van Wilders gehoord. De PVV-leider verdedigde dat Yeşilgöz toen nog staatssecretaris voor Klimaat was en niet wist wat hij met haar te bespreken had.