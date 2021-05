Yesilgöz nieuwe staatssecretaris voor klimaat en energie

Van Haga over breuk met Baudet: ‘De oorlog erbij halen is niet onze manier van politiek bedrijven’

13 mei Een ‘verschil van inzicht over hoe politiek moet worden bedreven’ is volgens Wybren van Haga de reden dat hij zich met twee fractiegenoten afscheidt van Forum. Dat Thierry Baudet de Tweede Wereldoorlog erbij haalt, is volgens Van Haga ongepast. ,,Don’t mention the war.”