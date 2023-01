Zaak-De Mos gaat verder: hoe innig waren de banden tussen de politieke top en horecaondernemers?

De cruciale vraag in deze zaak is: is er een causaal verband tussen de partijdonaties en de diensten? Vaststaat dat er gedoneerd is door de verdachte ondernemers en duidelijk is ook dat De Mos zijn best voor hen deed, concludeerde rechter Jacco Janssen vorige week. ,,Dus wij moeten een oordeel gaan geven of er een relatie is tussen die twee stromen, tussen de stortingen en de geleverde diensten. De discussie hier gaat over dat causale verband.” Maar dat is er dus niet, stelt De Mos steeds: ,,Dat verband is er nooit.”