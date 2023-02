Zaak - De Mos verder met advocaten van vastgoedsponsor en eigenaar zalencentrum

Na de aanklacht van het OM vorige week over criminele vriendjespolitiek bepleiten alle advocaten van de verdachten deze week vrijspraak. De verdedigingslijn luidt consequent: er was geen strafbare vriendjespolitiek met een select clubje partijsponsoren, zoals het OM claimt.

Het was in plaats daarvan slechts ombudspolitiek voor Jan en Alleman. Plannen van partijdonateurs werden soms overgenomen, maar louter als het een goed idee was voor de héle stad. De giften aan de partij waren geen steekpenningen. En van privéverrijking is geen sprake geweest, stelde De Mos’ advocaat Peter Plasman dinsdag: ,,Als je corrupt bent en je hebt toegang tot zoveel geld van mensen die blijkbaar bereid zijn om je om te kopen: dan klopt er iets niet als dat niet gebeurt!? Dat laat zien dat De Mos helemaal geen corrupte intenties heeft.”