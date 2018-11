Zes vragen over de nieuwe roep om meer kerncentrales

Coalitie­part­ner D66 kraakt VVD-plan voor nieuwe kerncentra­les

6 november Binnen de coalitie knettert het over het voorstel van de VVD om na te denken over de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. D66 stelt dat kernenergie veel te duur is en dat het niet nodig is om de uitstoot van broeikasgassen omlaag te krijgen.