Zestigplussers krijgen alternatief: ‘Astra-weigeraars’ mogen Pfizer of Moderna

Zestigplussers die eerder het Astra-vaccin hebben geweigerd komen alsnog in aanmerking voor een andere prik. Vanaf komende zaterdag kunnen zij zelf online of telefonisch een afspraak maken voor een prik van Pfizer of Moderna. ‘Nu is er ruimte’.

De vaccinatie-operatie komt in ‘een nieuwe fase’ nu de leveringen oplopen, de meeste mensen met een (hoog) medisch risico geprikt zijn en er één miljoen inentingen per week gezet worden. Daardoor is er ruimte voor herhaaloproepen, waarbij de groep 60-64 dus ook een alternatief voor AstraZeneca aangeboden krijgt.

Dat meldt minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) zojuist na afloop van een ministerieel corona-overleg. Het AstraZeneca-vaccin was na meldingen van een zeer zeldzame maar gevaarlijke bijwerking gereserveerd voor de groep 60-plussers, maar door angst en onzekerheid haakte een flink aantal mensen in de doelgroep af.

,,We zitten inmiddels in een fase dat we in iedere leeftijdsgroep een zo groot mogelijke vaccinatiegraad willen krijgen", zegt De Jonge. De 60-plussers die eerder nog bedankten voor AstraZeneca moeten zelf bellen of online een afspraak maken. Dat kan vanaf 5 juni. Niet eerder, want ‘anders krijgen de ggd's het niet georganiseerd', aldus De Jonge.

Aanvankelijk was het credo van De Jonge ‘prikken wat de pot schaft’. Dat blijft volgens hem de koers, maar voor een bepaalde groep komt er nu toch een andere optie. ,,Vaccinatie is vrijwillig. Mensen mógen een andere keuze maken.”

De Jonge vindt niet dat de aanpassing oneerlijk uitpakt voor de mensen die zich wel met AstraZeneca lieten prikken. Volgens hem hebben die mensen een goed vaccin gekregen en zijn zij al weken langer beschermd dan de groep weigeraars. ,,Het werkt ook niet vertragend voor de rest, is onze inschatting.” Hoe groot de groep Astra-weigeraars is, blijft onduidelijk, maar de petitie om 60-plussers een alternatief te geven, is online bijna 17.000 keer ondertekend.

Tweede prik moet Astra zijn

Wie al een eerste Astra-prik heeft gehad krijgt ook gewoon de tweede prik met hetzelfde vaccin, in Nederland worden inentingen van diverse fabrikanten niet gecombineerd. De herhaaloproepen worden later nog per brief verzonden, dat gebeurt van oud (90-plus) naar jong.

Maar vanaf zaterdag 5 juni kunnen mensen zelf alvast online of telefonisch een afspraak plannen.

Volledig scherm Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) tijdens de coronapersconferentie. © ANP

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). © ANP