Zij werkt overuren om ouders te compenseren: ‘Het wantrouwen is groot’

OMT: Restau­rants mogen bij heropening nog maar 30 gasten toelaten

9 december Bij een heropening van de restaurants in coronatijd zouden in het hele gebouw maximaal dertig gasten tegelijk moeten verblijven. Dat heeft het Outbreak Management Team begin deze week geadviseerd aan het kabinet, zo blijkt nu. Momenteel geldt die grens alleen voor losse ruimten in een restaurant.