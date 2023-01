Zo’n half miljoen huishoudens krijgen tot bijna 1600 euro compensatie

Wilders: PVV website getroffen door cyberaan­val

De website van de PVV lag er dinsdagavond laat enige tijd uit en is nu weer operationeel. PVV-leider Geert Wilders meldde op Twitter dat een ‘massale’ cyberaanval de oorzaak is. Die zou volgens hem vanuit of via Rusland, Israël, de Verenigde Staten, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk afkomstig zijn.

28 december