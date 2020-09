Zorg en onderwijs over kabinetsplannen: ‘Dit is niet genoeg’

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer proberen morgen en donderdag in de Tweede Kamer de kabinetsplannen bij te sturen. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zal de PvdA onder meer eisen dat er meer wordt gedaan voor huurders. Het kabinet wil de huren van 260.000 huishoudens volgend jaar verlagen, maar dat gaat de PvdA niet ver genoeg.



,,De huren stijgen over de hele linie, terwijl de economie krimpt’’, zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. ,,Wij zullen voorstellen doen om voor álle huurders de huren te verlagen en meer betaalbare woningen te bouwen.’’



Het kabinet zal met name PvdA en GroenLinks willen paaien, omdat die partijen de coalitie aan een meerderheid kunnen helpen in de Eerste Kamer. Als die partijen niet instemmen, dreigen de begrotingsplannen te stranden.



PVV en Forum voor Democratie grijpen het debat over de Miljoenennota aan om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. PVV-leider Geert Wilders vindt dat het steunpakket voor ondernemers te snel wordt afgebouwd. Ook wil hij, net als Forum-leider Thierry Baudet, dat er minder geld naar Zuid-Europa gaat.