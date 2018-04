Zorgakkoord levert kabinet 1,5 miljard euro op

De meerjarige deal voor medisch-specialistische zorg alleen levert ongeveer 1,5 miljard euro op. Het kabinet is daarmee goed op koers om een beoogde bezuiniging van 1,9 miljard op de complete curatieve zorg te gaan halen.

Momenteel vinden nog gesprekken plaats over deals met de wijkverpleging, geestelijke gezondheidszorg en huisartsen. De Tweede Kamer heeft er vooral bij de wijkverpleging op aangedrongen niet te bezuinigen. Pas als alle deals er liggen, wordt de totale besparing duidelijk.

Op naar nul groei in 2022

Nu is al afgesproken dat de totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg in 2019 slechts met maximaal 0,8 procent zullen toenemen. Deze groei neemt daarna jaarlijks af tot uiteindelijk nul in 2022.

Een groot deel van de besparing komt doordat ziekenhuizen anders gaan werken. Zo kunnen patiënten met sommige aandoeningen, zoals hartproblemen, tegenwoordig zelf thuis hun waarden meten en doorsturen. Ze gaan pas naar het ziekenhuis als er iets mis is.

Veranderingen in de zorg

Om de veranderingen in de zorg te ondersteunen is in totaal 425 miljoen euro beschikbaar van 2019 tot en met 2022. Dit geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor afspraken over een andere inzet van zorgprofessionals buiten de muren van het ziekenhuis of kliniek. Ook investeringen in vernieuwende toepassingen zijn mogelijk.

Zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, blijven zelf met de zorgverzekeraars afspraken maken over het geld. Alle betrokken partijen (ziekenhuizen, specialisten, verpleegkundigen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties) leggen het onderhandelaarsakkoord de komende periode met een positief advies aan hun achterban voor.

Minder regeldruk