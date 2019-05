Zorgen over opvoeren e-bike: ‘Levensgevaarlijk’

In onze buurlanden worden elektrische fietsen massaal opgevoerd, zodat ze weliswaar hogere snelheden halen maar niet aan allerlei extra regels voor snelle voertuigen voldoen. Illegaal en ook nog eens bloedlink. Het CDA wil van de minister weten of dat ook in Nederland gebeurt.

De motor van een elektrische fiets is in Europa begrensd op 25 kilometer per uur. Hogere snelheden, tot 45 kilometer per uur inclusief mee-trappen, zijn alleen mogelijk als de gebruiker zich houdt aan de helm- en kentekenplicht en zo mogelijk op de gewone weg rijdt. Dan heet het een speed pedelec.

In België en in Duitsland laten volgens de media velen hun gewone e-bike echter opvoeren om meer snelheid te krijgen. Het Fietsberaad (Kenniscentrum voor fietsbeleid) en de BOVAG maken zich zorgen dat deze illegale trend ook groot wordt of misschien al is in Nederland. CDA-Kamerlid Von Martels wil dat verkeersminister Van Nieuwenhuizen dat onderzoekt.

Optreden

Quote Het opvoeren van elektri­sche fietsen kan leiden tot levensge­vaar­lij­ke situaties in het verkeer. Daar is zo’n fiets niet voor gemaakt Von Martels, CDA-Kamerlid Von Martels: ,,Het opvoeren van elektrische fietsen kan leiden tot levensgevaarlijke situaties in het verkeer. Daar is zo’n fiets niet voor gemaakt. Waar nodig moet de minister hier tegen optreden.” De partij wil weten hoe de handhaving nu plaatsvindt.



Volgens sommige berichten is één op de drie fietsen in Duitsland ‘getuned’, meldt het Fietsberaad. Een simpele online zoektocht leert dat er ook meerdere Nederlandse sites zijn die uitleggen hoe je een elektrisch fiets kunt opvoeren, of die deze dienst aanbieden. Er staat vaak bij dat deze optie verboden is en dat je bij een ongeluk daardoor mogelijk niet verzekerd bent.



Bijna ieder type motor is op te voeren. Veel systemen werken met een chip die de besturing van de elektrische motor om de tuin leidt. De motor denkt dan dat je maar half zo snel gaat als je werkelijk gaat. De kosten liggen tussen de 100 en 200 euro.

Mordicus tegen

De BOVAG zegt mordicus tegen het opvoeren te zijn. ,,Het is gevaarlijk, de techniek van een gewone e-bike is niet ontworpen voor hogere snelheden. Bij hogere snelheden zijn een helm en verzekering verplicht, dat is niet voor niks.”