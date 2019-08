Zorgminister: We willen geen enkele verpleegkundige iets afpakken

Zorgminister Bruins betreurt de onrust die is ontstaan onder verpleegkundigen over nieuwe afspraken in zorgland. De professionals vrezen dat een nieuwe vorm van registratie funest zal zijn voor de waarde van hun diploma, hun beroepseer én hun toekomstige takenpakket. ,,We hebben iedereen in de zorg heel hard nodig.”

Dit voorjaar spraken de beroepsvereniging voor verpleegkundigen (V&VN), de vakorganisaties en de werkgevers in de zorg af dat verpleegkundigen met een verouderde hbo-opleiding een landelijke toets moeten doen om te bewijzen dat hun kennis nog van deze tijd is. En mbo-verpleegkundigen of mensen met een intern behaald diploma (nu afgeschaft) moeten een vervolgopleiding of scholing volgen.



Deze groep kan zich straks overigens wél direct laten registreren als zogenoemde regieverpleegkundige bij de nieuwe registratie. Vijf jaar later wordt pas beoordeeld of ze genoeg extra toetsing, scholing en ervaring hebben doorstaan om de titel te houden. Toch gingen verpleegkundigen recent de barricades op, omdat ze bang zijn dat hun vaak vele jaren kennis en kunde over zorg straks niet meer tellen op de werkvloer.

Lees ook Play Beroep verpleegkundige opnieuw onder de loep na felle protesten Lees meer

Quote We willen niemand iets afpakken, niet in ervaring of in taken Bruno Bruins

Pas op de plaats

Daar is volgens de zorgminister geen sprake van, zei hij vandaag na afloop van de wekelijkse ministerraad. Bruins: ,,We hebben iedereen in de zorg heel hard nodig. Dus we willen de kwaliteiten van iedere verpleegkundige benutten. En we willen niemand iets afpakken, niet in ervaring of in taken.”

De bewindsman benadrukt dat het akkoord van een paar maanden terug op voorspraak van de sector zelf is gesloten. ,,Ik ben daaraan tegemoetgekomen en dan levert het nu zoveel onrust op. Dus moeten we nu een pas op de plaats maken en opnieuw om tafel, want dit is niet wat je wilt.”

Tandje erbij

Het akkoord is ‘ongetwijfeld niet goed uitgelegd’, aldus Bruins. ,,Als het zoveel onrust oplevert, dan denk ik dat er qua uitleg, communicatie en informatie nog wel een tandje bij had gekund.” Er komt bij het volgende overleg, dat 10 september start, een onafhankelijke voorzitter.