Zorgverleners doen voorstellen om overbodige regels te schrappen

Zeven verschillende beroepsgroepen – apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen - hebben de in totaal 62 concrete ‘schrappunten’ opgesteld. Ze willen dat de toenemende regeldruk in de zorg een halt wordt toegeroepen.

Verschil maken

Per beroepsgroep is een schrapkaart opgesteld met daarop 5 tot 10 schrappunten die morgen allemaal worden overhandigd aan minister Bruins. De schrapsessies zullen in april resulteren in een overkoepelend actieplan per sector in de zorg.