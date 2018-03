Zwaar psychische patiënt moet nog tot 2021 'beter' worden

In de kinderschoenen

Dus roepen partijen als D66 en CDA al jaren dat deze groep moet worden overgeheveld naar deze permanente regeling. Voormalig staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) zou de voorbereidingen daarvoor treffen. Nu blijkt echter ineens uit een Kamerbrief door zijn opvolger, Paul Blokhuis (ChristenUnie), dat de overgang nog in de kinderschoenen staat en jaren in beslag zal nemen.

Blokhuis schrijft: ,,Omdat een zorgvuldige voorbereiding cruciaal is voor het op een verantwoorde wijze toegang kunnen bieden aan deze grote en nieuwe groep cliënten, is het voornemen de zorglevering vanuit de Wet langdurige zorg aan deze groep in 2021 te laten ingaan."

Financiële verschuivingen

Blokhuis waarschuwt in zijn brief ook dat er 'financiële verschuivingen' gaan plaatsvinden door de geplande verhuizing, maar hij noemt geen exact bedrag. Dat hangt volgens de bewindsman af van de grootte van de groep.

Een bureau heeft onderzoek gedaan naar de aantallen cliënten die in aanmerking komen, maar Blokhuis levert de conclusies van dit onderzoek pas in juli aan de Tweede Kamer. Hij wil er eerst nog over overleggen met de gemeenten. Op basis van een rapportage uit 2015 zou het gaan om een geschatte 4.650 tot 13.800 mensen waarvan al eerder is vastgesteld dat ze zwaar ziek zijn.