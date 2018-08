Minister Slob na ziekte weer aan het werk

Slob maakte zijn terugkeer bekend via Twitter. De politicus heeft gisteren goed nieuws gekregen in het ziekenhuis. ,,Ik ben voldoende hersteld om mijn werk weer op te kunnen pakken. Dank voor al het meeleven in de afgelopen weken. Ik ben dankbaar en blij dat ik weer met mijn onderwijs- en mediaportefeuille aan de slag kan gaan."



In het ziekenhuis in zijn woonplaats Zwolle werd hij geopereerd aan twee infectiehaarden aan zijn pols en zijn been. Eenmaal thuis werd hij nog lange tijd behandeld met antibiotica.



Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs nam tijdens het ziekbed van Slob zijn taken over.



Slob is niet de eerste politicus die wordt geveld door een bacteriële infectie. Premier Jan Peter Balkenende belandde in 2004 in een ziekenhuis door een levensbedreigende bacterie in zijn voet. In 2010 werd huidig CDA-partijleider Sybrand Buma ernstig ziek door een streptokokkeninfectie in zijn borstspieren. Diezelfde infectie zorgde ook voor een korte ziekenhuisopname bij toenmalig Defensieminister Jeanine Hennis in 2016. De bacterie nestelde zich – na een ingreep aan haar enkel – in haar been.