Zwolse wethouder Vedelaar volgt Spekman op als voorzitter PvdA

Zware taak

'Vertrouwen terugwinnen'

Vedelaar wilde met haar manifest 'Strijdbaar' van de PvdA weer een 'warm nest' maken, in plaats van een 'slangenkuil'. Dat de partij er bar slecht voor stond, zag ze als een uitdaging. ,,Onze grootste opdracht is het vertrouwen terugwinnen'', zei ze in het manifest waarmee ze zich presenteerde als kandidaat. Ze legde als regionale kandidaat daarnaast de nadruk op lokale initiatieven en het opbouwen van de partij van onderop. ,,Het gaat te veel over de vierkante kilometer in Den Haag", aldus Vedelaar tijdens haar campagne.