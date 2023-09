15-jarige brommerrijder zonder rijbewijs zwaargewond na ongeluk

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: Op Dalton­school De Horst in Apeldoorn was het groot feest • Histori­sche autobussen bewonderen op open dag in Loenen

De eerste schoolweek startte voor leerlingen van Daltonschool De Horst met tal van festiviteiten. Gasten en vrijwilligers van Stichting Vier het Leven regio Veluwe hadden samen een gezellige middag in ‘t Harde. En: vrijwilligers van Stichting Veteraan Autobussen willen graag vertellen over het historische materieel op hun locatie in Loenen. Dit stuurden onze lezers uit Apeldoorn en de Veluwe deze week in.