19 | Edwin Renzen leek herrezen: bestellingen voor zijn Stint 2.0 stroomden binnen. En toen vatte het eerste exemplaar vlam

S­tint-baas Edwin Renzen opgetogen nu verlossen­de krabbel is gezet: ‘Heel fijn, we mogen weer!’

2 november Het was in september al toegezegd, maar vandaag is het verlossende bericht daar: de opvolger van de Stint, de BSO-bus, mag morgen de weg op. Producent Edwin Renzen van Stint Urban Mobility uit Putten is verheugd. Zo'n 150 nieuwe Stints staan al klaar. ,,In november verwacht ik de eerste te leveren.”