2,5 jaar geëist voor 'brute verkrachting' Putten

HeY hagelpasta genomineerd als noviteit op De­li­ca­tes­sen­beurs

9 september HeY Hagelpasta, een mengsel van chocoladepasta en crispy's in een potje, is genomineerd voor de beste 'Noviteit 2017 door Foodprofessionals'. De prijs wordt 26 september uitgereikt op de Delicatessenbeurs in Houten. Het product is een idee van 'opa' Henk Kramer (71) uit Capelle aan den IJssel die samen met de Puttense onderneemster Yvon Strooker van delicatessenwinkel La Culina het product ontwikkelde en begin dit jaar in de markt zette.