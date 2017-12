3 jaar cel voor Pool die Wilco Viets uit Putten neerstak

Wilco Viets wilde graag in de anonimiteit blijven na turbulente jaren, hij zat jarenlang ten onrechte in de cel. De Puttenaar werd in 1995 samen met zwager Herman du Bois - in de zogenoemde Puttense moordzaak - onterecht veroordeeld tot tien jaar cel. Dat alles voor de verkrachting van en de moord op stewardess Christel Ambrosius (23). De zaak wordt gezien als één van de grootste rechterlijke dwalingen ooit in Nederland. Pas na zijn straf werd Viets vrijgesproken.

Slachtoffer

Afgelopen 9 juni kwam Viets door de steekpartij opnieuw in het nieuws. Nu als slachtoffer van geweld. Voor de ogen van zijn dochter werd Viets die dag elf keer gestoken in onder meer zijn hals, borst en hand. Waren enkele messteken een centimeter opzij geweest, dan waren vitale organen geraakt en had Viets niet meer geleefd. Het is nog de vraag of al zijn lichaamsfuncties weer terugkeren.

De messteken kwamen dus van de 25-jarige Pool Krzysztof R.. Viets bood hem een lift aan die negende juni, alsmede diens 19-jarige vriendin Sara N.. De Puttenaar zag het liefdeskoppel ronddwalen in het dorp. Ze wilden naar het politiebureau, vertelden ze toen hij remde op verzoek van de twee. Viets besloot ze te brengen. ,,Ik wilde vriendelijk en behulpzaam zijn, ze niet negeren'', vertelde Viets tijdens zijn spreektijd als slachtoffer.

Amfetamine