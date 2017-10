32 nieuwe ballen gestolen en vernielingen bij Puttense voetbalclub

De groep tieners is ook afgelopen zondag nog geweest. Een dag later zagen vrijwilligers hoe een pupillendoeltje was vernield, hoe het extra stevige glas uit de dugout was getrapt en hoe het hekwerk was vernield. Een schadebedrag dat in de duizenden euro's loopt, aldus De Bruin.



,,We overwegen extra camera's op te hangen. Maar ja, daar betaal je al snel 4500 euro voor. Dat is veel geld voor een vereniging die nagenoeg alles zelf moet bekostigen; we krijgen immers nauwelijks nog subsidie van de gemeente.''



Een andere optie is het instellen van een ordedienst. ,,Een buurman heeft al aangeboden om de komende tijd op zondagmiddag langs te gaan bij onze club, om eventueel jongens weg te sturen. Maar kom op, ik durf dit bijna niet aan onze vrijwilligers te vragen. Wéér iets waar ze mee bezig moeten...''