50 rijden? ‘Dat staat wel op de borden ja’, maar leerlingen in Putten zien auto’s voorbij racen

Brandne­tels goed voor je immuunsys­teem, ‘maar de voordelen moet je niet overdrij­ven’

Dagelijks een kopje brandnetelthee om te ontgiften: Anne, date van deelnemer Walter in B&B Vol Liefde, zweert erbij. De ‘prikplant’ wordt door anderen weggezet als onkruid. Hoe gezond is het eten of drinken van brandnetels eigenlijk? Bioloog Geert-Jan Roebers legt het uit.