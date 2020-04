75 jaar vrijheid in Putten: Kranslegging in kleine kring wegens coronacrisis

Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat de West-Veluwe werd bevrijd door de Canadezen. Het was eigenlijk de bedoeling om daar in alle gemeenten in deze regio uitgebreid bij stil te staan, maar helaas gooide de coronacrisis roet in het eten. Alle activiteiten zijn geschrapt met de intentie om ze later dit jaar alsnog te laten plaatsvinden.