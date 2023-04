Aanrijding Putten: twee volle treinen stil op het spoor, trein- en wegverkeer gestremd

Derby IJsselmeer­vo­gels in extase na zege, coach Gert Jan Karsten geniet ingetogen: ‘Ik was emotioneel’

IJsselmeervogels zette rivaal Spakenburg met 4-1 te kijk in de dorpsderby. Het bracht de geplaagde ‘Rooien’ in een onverwachte staat van euforie. Het werd een ouderwetse veldbestorming op De Westmaat, net nadat Morad el Haddouti in blessuretijd het vierde doelpunt van ‘Vogels’ in de touwen had geschoten.