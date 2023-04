Aanrijding spoor Putten: trein- en wegverkeer drie uur lang gestremd

Alle verdachten van arresta­ties bij Het Kantoor weer op vrije voeten: ‘ik ben zeker van mijn onschuld’

De drie mannen die vorig weekend werden aangehouden bij het Harderwijkse café Het Kantoor zijn de dagen na de aanhouding daarna alweer vrijgelaten. Dat bevestigt de politie na vragen van de Stentor. Een van de mannen is café-eigenaar Darius Afzali die nog in het duister tast over de reden.