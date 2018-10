Aantal zelfdodingen onder jeugd verdubbeld in 2017

Moeder uit Putten: ‘Je wilt er gewoon niet aan, dat jouw kind zelfmoord heeft gepleegd’

15:16 Niks, maar dan ook helemaal niks wees erop dat er iets aan de hand was met de 17-jarige Leon van Noorloos. Toch maakte hij op 22 september een eind aan zijn leven in zijn woonplaats Putten. Naast het peilloze verdriet, zit zijn moeder Janneke (48) nog dagelijks met een vat vol onbeantwoorde vragen, met name over de laatste anderhalf uur van zijn leven. Via deze krant roept ze de hulp van haar dorpsgenoten in. ,,Wie heeft mijn Leon die laatste momenten nog gezien? Alsjeblieft, laat het me weten!"