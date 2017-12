Aart Evers heeft vrede met zijn keuze die hem slapeloze nachten bezorgde

,,Het heeft me veel emoties en slapeloze nachten gekost. Het is niet leuk om na twintig jaar bij het CDA te besluiten er mee te stoppen. Maar ik heb vrede met mijn beslissing en daardoor is het ook makkelijker om er afstand van te nemen", zegt Aart Evers over zijn besluit.

Twaalf jaar bezig

Een week of tien geleden kreeg hij al te horen dat voor hem een vijfde plek op de kandidatenlijst was gereserveerd. Een teleurstelling voor het raadslid dat twaalf jaar zijn diensten bewees in de commissie samenleving en al acht jaar een zetel in de gemeenteraad bezette. ,,Voor mij is het vooral frustrerend omdat ik deze keuze niet goed begrijp. Mensen boven mij zijn er mee gestopt, dus dan verwacht je eerder op de derde plek te komen. Waarom dan op vijf? Functioneer ik niet goed, is het vertrouwen weg? Als dat zo was, begrijp ik het. Maar daarvan zou geen sprake zijn. Waarom dan wel? Ik weet het eigenlijk niet. Er wordt gefilosofeerd dat het voor mij een laatste periode zou zijn en dat een nieuwe raadslid nog twaalf jaar voor de boeg heeft."

Toekomst

Partijvoorzitter Gert Aalten heeft ook het antwoord op de hamvraag niet. ,,De kandidaatstellingscommissie heeft tijdens de algemene ledenvergadering gezegd keuzes te maken die gericht zijn op de toekomst. In diezelfde vergadering werd gezegd dat Aart Evers een prima raadslid is waar het CDA veel aan te danken heeft gehad. Als bestuur en algemene ledenvergadering hadden we ontzettend graag met hem op de vijfde plek volop de campagne ingegaan. Want zekerheid heb je pas als de verkiezingen zijn geweest."

Niet kansloos

Ook Evers beseft zich dat met de huidige vier zetels in de raad zijn vijfde plek op de kandidatenlijst geen kansloze positie was geweest. Gezien de steun die hij heeft ontvangen ('ook van andere partijen, hetgeen me goed doet') was een raadszetel via voorkeursstemmen niet ondenkbaar geweest. ,,Met deze keuze van de kandidaatstellingscommissie is er iets geknapt in mij. Ik kan niet meer het enthousiasme opbrengen om vanuit deze plek me vol te geven voor de campagne. Die drempel is te hoog."

Tijd voor vrienden

Evers is geenszins bang dat hij geen invulling vindt voor zijn extra vrije tijd. ,,Door de politiek had ik minder tijd voor vrienden. Dat kan ik nu mooi goed maken. Bovendien heb ik genoeg om handen op de boerderij met gronden en gebouwen, zijn we met een verbouwing bezig en werk ik nog in Wageningen als onderzoeker economie. Maar het blijft jammer, want ik was toch wel een beetje verslaafd aan de politiek."