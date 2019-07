Afgelasting BOERin: centrum Putten vandaag toch toegankelijk voor verkeer

Zaak bij Raad van State: Putten denkt aan mildere dwangsom­men recreatie­wo­nin­gen

23 juli De gemeente Putten is aan het bekijken of zij de dwangsommen om illegale bewoning van recreatiewoningen tegen te gaan iets naar beneden kan bijstellen. Want het strenge beleid om de illegale permanente bewoning aan te pakken heeft zijn vruchten afgeworpen, zei een Puttense gemeentewoordvoerder vandaag bij de Raad van State.