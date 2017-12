Afscheidsgeld oud-wethouder Kleijer naar opknapbeurt Puttens trapveldje

Het trapveldje aan de Prins Hendrikweg in Putten is verouderd. Tijd voor een upgrade. Maar opknappen kost geld. En daarom was de Puttense Sportmarathon blij met de 1300 euro die hij zaterdag aan de spaarpot voor dit doel mocht toevoegen. Oud-wethouder Ard Kleijer overhandigde het stichtingsbestuur een cheque. Geld dat hij tijdens zijn afscheidsreceptie heeft ontvangen.

,,Bij je afscheid ga je denken welke cadeaus je moet vragen. Ik vond het mooi om iets te vragen waar de hele Puttense gemeenschap iets aan heeft. Daarom heb ik voor geld gekozen dat ik vervolgens aan de Puttense Sportmarathon wilde geven. Dat doel sluit aan bij mijn portefeuille sport, zorg en welzijn die ik lange tijd heb gehad. Bovendien heb ik een groot sporthart", legt Kleijer zijn gulle gave uit.

Gerrit Kroes, bestuurslid van de Puttens Sportmarathon, is verheugd met de bijdrage van Kleijer. ,,Voor de Sportmarathon vragen we altijd inschrijfgeld. We zijn een stichting dus maken geen wint. Wat we over houden aan de deelnamegelden sparen we voor een goed doel. Zo hebben we al eens een tillift voor het zwembad gefinancierd. Nu sparen we om het trapveldje, een begrip in Putten, op te knappen. Met het geld van Ard Kleijer hebben we nu zo'n vier- tot vijfduizend euro in de pot zitten."

Coopertestbaan en waterpunt

Kroes weet dat daar nog wel het nodige bij moet om de wensen te kunnen uitvoeren. ,,Het veldje is 25 jaar geleden geopend. Er staand doelen om een balletje te trappen, maar ook speeltoestellen van hout. Die gaan mooi op in de omgeving. Later zijn daar wat ijzeren toestellen bij gekomen. Die storen in het landschap en die willen we er dan ook uit. We zouden ook graag een coopertestbaan aanleggen en een waterpunt laten boren, zodat mensen er een vers bekertje water kunnen halen." De stichting is met de gemeente in gesprek om de plannen te realiseren. ,,We hebben geen streefdatum maar het liefst zo snel mogelijk."

Puttense Sportmarathon

Begin jaren tachtig zag de Puttense Sportmarathon het levenslicht. In 1994 ging de stekker eruit en lag de jaarlijkse sportactiviteit 19 jaar op haar gat. ,,Kroes: ,,Het werkte op een gegeven moment niet meer. De sportmarathon is bedoeld voor saamhorigheid, met z'n allen sportief bezig zijn. Elkaar en elkaars sporten leren kennen. Maar het werd steeds prestatiegerichter. Teams huurden zelfs topsporters in om te kunnen winnen. Dat is nooit de gedachte achter de Puttense Sportmarathon geweest."