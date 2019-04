Alcoholcontrole in Putten: drietal bestuurders op de bon

‘Terrorgan­zen’ die in Harderwijk mensen aanvielen en eendennes­ten leegroof­den zijn de stad uitgezet

5 april Twee ganzen die de afgelopen tijd in Harderwijk voortdurend mensen lastigvielen en bovendien jonge eendjes doodden, zijn ‘uitgezet’ in de polder. De Dierenambulance Ermelo-Harderwijk heeft dit klusje verricht nadat diverse Harderwijkers hun beklag gedaan hadden over de ganzen.